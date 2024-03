Ranking Uefa, eliminazione Lazio pesa doppio: l'aggiornamento

Tempo di lettura: < 1 minuto

RANKING UEFA AGGIORNAMENTO - L'eliminazione della Lazio per mano del Bayern Monaco incide, e molto, anche sul ranking Uefa. L'Italia mantiene il primo posto anche dopo l'ultimo aggiornamento, ma perde una squadra e vede avvicinarsi pericolosamente proprio la Germania, che si conferma in seconda posizione. Insegue l'Inghilterra. Ricordiamo che chiudere la stagione ai primi due posti garantirebbe alla quinta classificata in campionato di accedere alla prossima edizione della Champions League.

Lazio fuori dalla Champions: il ranking Uefa aggiornato

Ecco di seguito il ranking Uefa aggiornato dopo l'eliminazione della Lazio dalla Champions League: