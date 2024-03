Ranking UEFA, l'aggiornamento dopo gli ottavi di Champions

Tempo di lettura: < 1 minuto

RANKING UEFA ITALIA AGGIORNAMENTO - Terminati gli ottavi di finale di Champions League, la UEFA ha reso noto l'aggiornamento al Ranking. Pesano le eliminazioni Napoli e Inter, rispettivamente per mano di Barcellona e Atletico Madrid. Ecco di seguito la posizione dell'Italia.

Ranking UEFA: l'Italia resta prima, ma le avversarie si avvicinano

L'Italia mantiene il primo posto nel Ranking UEFA per nazioni, nonostante l'eliminazione di Napoli e Inter agli ottavi di finale di Champions League. Il Belpaese vede, tuttavia, avvicinarsi pericolosamente la Germania e l'Inghilterra. Attenzione alla Spagna, attualmente quinta ma con ben tre squadre ai quarti di finale. L'Europa e la Conference League restano, adesso, le uniche ancore di salvezza per conservare quantomeno il secondo posto, utile per avere cinque club in Champions League nella prossima stagione.