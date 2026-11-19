Andrea Ranocchia ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, incentrata sulla sua carriera con l’Inter e la sua vita privata, ma ha avuto modo anche di dire la sua sul campionato della Lazio.

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L’intervista a Ranocchia sul campionato della Lazio

“L’Inter è la favorita perché è la squadra più forte. Poi le variabili sono tante. Roma, Lazio e Milan sono attrezzate per fare bene. Nel calcio può sempre succedere di tutto”.

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