Tempo di lettura: < 1 minuto

LUCA TONI RAPINA – Tanta paura, ma nessuna conseguenza per il Campione del Mondo, Luca Toni. L’ex bomber, primo italiano a vincere la Scarpa d’Oro e due volte miglior marcatore del campionato, è stato vittima di una rapina in casa. L’ex giocatore era nell’abitazione con la moglie ed i figli, rimasti traumatizzati dall’episodio. I malviventi sono riusciti a portare via beni preziosi, ma la notizia più importante è che nessuno si è fatto male. Toni ha voluto raccontare i fatti con un lungo post su Instagram, chiedendo anche rispetto per la sua famiglia, ancora in convalescenza dopo il brutto episodio.

Luca Toni rapinato in casa: i fatti

“Siccome sta circolando la notizia , volevo comunicare che giovedì sera tra le 19:30 e le 21:30 ho subito una rapina in casa da parte di tre malviventi che indossavano passamontagna e armi. La cosa che conta di più è che la mia famiglia sta bene, non ci hanno fatto del male pur avendo subito tutti un bel trauma e un forte spavento. Dispiace anche il fatto che i malviventi mi abbiano portato via beni preziosi ma soprattutto affettivi. A seguito della rapina sono intervenute le forze dell’ordine probabilmente chiamate dai vicini insospettiti da una macchina in movimento nella mia via. La vigilanza non si è accorta di nulla. Chiedo rispetto e privacy per me e la mia famiglia in questo momento. Grazie a tutti”.

https://www.instagram.com/p/CGt6q9PBUTC/

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.