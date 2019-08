CASO MILINKOVIC – Ruota tutto intorno a Milinkovic-Savic, il mercato della Lazio al momento è in stand-by. Sono circolati tanti nomi per sostituire il serbo, ma la verità è che è ancora un giocatore biancoceleste. Lotito lo sa, non si è posto il problema di una sua eventuale cessione ed è convinto del progetto di crescita ideato per la squadra. Il patron biancoceleste non fa sconti, se la sua richiesta verrà accontentata il classe ’95 volerà direzione Manchester.

DICHIARAZIONI LOTITO – Come nota il Corriere dello Sport, il Presidente biancoceleste non ha dubbi sulla solidità del club: “È una mia soddisfazione pensare che la società abbia un futuro stabile, senza preoccupazioni. Oggi la Lazio fa mercato con tranquillità, non ha l’obbligo di vendere. La Lazio fa come vuole.” Sul centrocampista ribatte: “Io non devo sperare niente, non mi sono posto il problema. Abbiamo fatto il mercato e saranno i risultati in campo a dimostrare la bontà del lavoro fatto”.