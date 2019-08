CALCIOMERCATO – Tutto si concentrerà nel weekend, è un mercato a incastri e ogni movimento è determinante. La Lazio nel fine settimana dovrebbe ricevere l’offerta del Manchester United per Milinkovic, ma i Red Devils per poter procedere devono vendere Pogba (si aspetta l’offerta monstre del Real Madrid). In tutto ciò i biancocelesti sono in attesa per poi puntare il sostituto del classe ’95. Inzaghi è stato chiaro, Tare dovrà compensare l’eventuale assenza del serbo con un profilo di qualità.

MILIVOJEVIC – Come riporta il Corriere dello Sport, l’idea nuova del ds laziale è Milivojevic, centrocampista del Crystal Palace. Gioca da regista e mezzala e nell’ultima stagione ha siglato 12 gol e 2 assist. È in scadenza nel 2020, la sua valutazione oscilla intorno ai 20 milioni ma si potrebbe acquistare alla metà del prezzo. Tare punta sulla volontà del giocatore di non rinnovare, deve essere pronto a un’imminente partenza di Sergej.