PROVE TATTICHE – Finito il riposo di tre giorni concesso dal mister dopo il ritiro di Auronzo, la Lazio ieri si è ritrovata a Formello per le prove tattiche in vista dell’amichevole contro il Bournemouth. Alle 18 la squadra è scesa in campo con Inzaghi che ha diviso la rosa in due gruppi, chiaro indizio di chi scenderà in campo domani sera. Fa notizia il fatto che tra i titolari non era presente Milinkovic-Savic.

PANCHINA MILINKOVIC – Come riporta il Corriere dello Sport, il centrocampista era schierato insieme alle riserve. Questa mossa del tecnico laziale è da considerare più come una precauzione che come un messaggio d’addio. Infatti il serbo aveva già giocato 90 minuti con il Mantova, quindi dovrebbe trattarsi solo di riposo. Buon riscontro arriva poi da Berisha, che ha corso insieme alla squadra per gran parte dell’allenamento. Continua il differenziato Leiva, mentre erano assenti Adekanye, Durmisi e Marusic.