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Ratiglia: “La Lazio parte dal decimo posto in giù, spero in Ratkov”

Published

42 minuti ago

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Ratkov

Fabrizio Ratiglia, vice direttore di Radio Rai e di Rai Radio 1 è intervenuto ai microfoni di Radiosei per dire la sua sulla nuova Lazio di Gennaro Gattuso.

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Le parole di Ratiglia sulla nuova Lazio di Gattuso.

“Spero nella sorpresa Ratkov, serve una punta che garantisca gol per salvarci senza troppi affanni; non so se Artistico può sbocciare quest’anno, altrimenti urge un attaccante da 12-15 reti altrimenti sarà dura.”

Prima che Gattuso firmasse con la Lazio, ho chiesto al collega e amico Francesco Repice di sentirlo e ci ho parlato anche io. Ha detto che aveva grande fame, voglia di tornare in campo per mettersi alle spalle quanto accaduto in Nazionale. Sicuramente metterà grinta, voglia e determinazione vivendo ogni gara, anche amichevole, come una finale”.

Ratiglia sul prossimo campionato della Lazio.

“Spero questo possa aiutarci a vivere un campionato tranquillo. L’anno scorso siamo arrivati noni, fino ad ora la campagna acquisti ha visto andare via profili promettenti e arrivare poco e nulla, poi si vuole risparmiare sugli ingaggi, quindi è evidente che partiamo dal decimo posto in giù”.

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