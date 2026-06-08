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Ratkov si allena in vacanza, vuole convincere Gattuso

Published

21 ore ago

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Petar Ratkov

Il centravanti serbo Petar Ratkov, utilizzato con il contagocce da Sarri, vuole provare a ritagliarsi uno spazio importante nella Lazio di Gattuso.

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Ratkov si allena duramente per farsi trovare pronto all’appello di Gattuso.

L’attaccante serbo, arrivato alla Lazio durante la sessione invernale di calciomercato, si sta allenando durante le vacanze estive per farsi trovare pronto per il ritiro di Formello, dove sarà valutato da mister Gattuso.

Il classe 2003 ha condiviso un post sui social in cui viene ritratto sul campo da calcio, con l’immagine di un cuore rosso. Segno che c’è l’estrema volontà di scalare gerarchie nella Lazio 2026/2027, dopo 6 mesi di apprendistato che l’hanno visto giocare pochi scampoli di partita. Sicuramente le sue caratteristiche si sposano più con il gioco di Gattuso, che con quello di Sarri.

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