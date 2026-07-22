Ratkov: flop nel primo test amichevole, per ora non ha convinto Gattuso

Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna si concentra sulla prova offerta da Petar Ratkov nel test amichevole della Lazio contro la Primavera nella quale il giocatore non ha convinto.

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Ratkov continua a non convincere

In casa Lazio è cambiata la guida tecnica e gli impegni sono passati dal campionato alle amichevoli del preseason, ma nonostante ciò, le prestazioni di Petar Ratkov continuano a non convincere. Come riportato dal quotidiano nel test contro la formazione Primavera Ratkov è stato schierato titolare al centro dell’attacco da Gattuso nel corso del primo tempo: ai tanti controlli ed appoggi sbagliati oltre ad una scarsa intesa con i compagni si è aggiunto anche un clamoroso errore a porta spalancata.

Non a caso tra le priorità di mercato di Gattuso e della società c’è quella di trovare un nuovo bomber che dia una scossa al reparto offensivo cercando di dimenticare o per lo meno di attenuare le difficoltà della passata stagione. La prestazione dell’ex Salisburgo è una conferma in tal senso, servono i gol.

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