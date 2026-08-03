Ratkov forza quattro, Gattuso ha trovato il suo numero 9?

Dopo una figura non esattamente esaltante contro la Primavera della Lazio, Ratkov ha timbrato il cartellino nelle successive tre amichevoli disputate dai biancocelesti, mettendo a segno 4 reti: Gattuso ha chiesto espressamente alla società un bomber per affrontare la stagione imminente, l’estate dell’attaccante serbo potrebbe non bastare.

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Ratkov come Noslin, il prezzo e le aspettative elevate: può essere il 9 di Gattuso?

Arrivato per quasi 15 milioni (tenendo conto dei bonus) lo scorso gennaio dal Salisburgo, Petar Ratkov non aveva trovato quasi mai spazio con Maurizio Sarri. Le caratteristiche del centravanti serbo non si addicevano al gioco del Comandante.

Con Gattuso, a cui piace schierare un centravanti fisico, potrebbe trovare una collocazione tattica e un ambientamento migliore. Quattro centri in altrettanti match nelle amichevoli pre-campionato sono un bottino rilevante, ma bisogna tenere conto del livello non esagerato delle avversarie fin qui incontrate dalla Lazio. I soldi spesi per portare nella Capitale Ratkov portano i tifosi ad esigere di più da un giocatore, al quale potrebbe essere affidato l’attacco biancoceleste nella prossima stagione.

Al di là di Ratkov, Gattuso continua a chiedere un attaccante.

Contro difese di Serie D, di Serie B, potrebbe anche bastare un attaccante del livello di Ratkov, ma quando si comincerà a fare sul serio in campionato, siamo sicuri che la vena realizzativa dell’ex Salisburgo possa bastare?

Gattuso continua a sognare Gimenez, Ivanovic del Benfica l’alternativa più suggestiva. Non scaldano i nomi di Broja e Fullkrug. Come ribadiamo spesso, tuttavia, deve prima uscire qualcuno nel reparto avanzato e in caso di offerte allettanti, nemmeno bomber Ratkov è sicuro di rimanere.

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