Petar Ratkov è stato pressocché un oggetto misterioso da quando è arrivato alla Lazio, a gennaio, con pochissimo spazio concessogli da Sarri in campo e molte distanze con la società sulla valutazione del calciatore; negli ultimi giorni dalla Bundesliga sarebbero giunte diverse richieste, ma la società vorrebbe puntare al rilancio con un nuovo allenatore.

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Calciomercato: Ratkov piace in Bundesliga, ma la società vuole rilanciarlo

AGGIORNAMENTO 21 GIUGNO – Secondo quanto affermato da Il Tempo nella sua edizione odierna, nel caso in cui la Lazio decidesse davvero di puntare su Lorenzo Lucca del Napoli, Ratkov potrebbe essere sacrificato. Per il quotidiano infatti per ruolo e caratteristiche i due sarebbero incompatibili nel gioco di Gattuso.

AGGIORNAMENTO 6 GIUGNO – Il Corriere dello Sport puntualizza la situazione dell’attacco biancoceleste. La società sta cercando le risorse necessarie per rinforzare la rosa e uno tra Noslin e Dia potrebbe essere sacrificato in questo senso. Il riscatto di Dia dalla Salernitana è obbligatorio, in virtù dell’accordo siglato nel 2024, e costerà circa 11 milioni di euro. Lotito e Fabiani valutano la possibilità di cederlo immediatamente e reinvestire la cifra in altri reparti. A Gattuso è stato chiesto di credere nelle potenzialità di Ratkov.

Anche Noslin è in osservazione. L’olandese era vicino al trasferimento al PSV, la scorsa estate, ma l’operazione saltò. Successivamente è stato accostato ad Ajax, Monaco e Bologna. La Lazio ascolta offerte, dal momento che una sua cessione sbloccherebbe un arrivo, ma il suo impiego sarà valutato da Gattuso, durante il ritiro che inizierà il 13 luglio.

AGGIORNAMENTO 5 GIUGNO – Come riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio dovrà ripartire da Ratkov. Lotito e Fabiani speravano che Sarri lo facesse giocare ma così non è stato,ora tocca a Gattuso valutare l’attaccante che quasi sicuramente resterà alla Lazio. L’arrivo di un nuovo acquisto davanti sarà possibile solo nel caso in cui partiranno Dia o Noslin.

AGGIORNAMENTO 3 GIUGNO – La società ha investito 14 milioni di euro nel mercato di gennaio per Petar Ratkov e per questo ha chiesto a mister Gattuso di valutare l’attaccante con l’obiettivo di rilanciarlo in vista della prossima stagione. Qualche interesse dalla Bundesliga c’è, ma al momento la dirigenza non valuta la cessione anche perché andrebbe a compiere una minusvalenza che danneggerebbe i conti e il bilancio del club. Serve un netto cambio di passo, altrimenti si potrà parlare di investimento fallimentare.

Come scrive il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, il nome di Petar Ratkov aleggia come un fantasma in quel di Formello. Con mister Sarri ha avuto pochissimo spazio, sono infatti solo 228 i minuti distribuiti in otto apparizioni, ma con un nuovo allenatore in quel di Formello le cose potrebbero cambiare. Negli ultimi giorni dalla Bundesliga sarebbero arrivate molte richieste, diversi tentativi di sondaggio, ma il principale obiettivo della società al momento è quello di rilanciare le sue quotazioni. L’investimento è stato importante, ben 14 milioni dal Salisburgo, e attualmente il calciatore è fortemente svalutato.

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