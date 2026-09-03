I riscatti di Frattesi, Sutalo e Pinamonti passano da Dia e Ratkov: ecco il motivo

Boulaye Dia è andato in Francia, al Rennes, mentre Petar Ratkov al Levante, in Spagna; entrambi sono partiti in prestito ma con formule di riscatto diverse, che garantirebbero a Lotito – il prossimo anno – di poter riscattare in entrata anche Frattesi, Sutalo e Pinamonti. Ecco il motivo.

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Rebus riscatti: quelli di Frattesi, Sutalo e Pinamonti legati alle uscite di Dia e Ratkov

Dia e Ratkov, due uscite ma con due formule diverse. Il senegalese è partito in prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza del Rennes, di per sé quasi automatica. Lo scorso anno il club francese è arrivato sesto, ora è quinto in Ligue 1. Due milioni per il prestito, 8 per il riscatto: un complessivo di 10 mln che farebbero molto comodo alla Lazio.

Poi c’è Ratkov, volato in Spagna al Levante con una formula diversa. Diritto di riscatto, un milione più 14. Era stato comprato a 13 a gennaio dal Salisburgo; se il club spagnolo dovesse mai riscattarlo, ecco che Lotito compierebbe così una plusvalenza insperata e miracolosa. Si deciderà a fine stagione, tutto dipenderà da cosa farà il serbo, ma certamente l’obbligo non è legato alle marcature che l’attaccante segnerà.

Il senegalese porterà soldi, salvo cataclismi sono praticamente sicuri. Se si aggiungessero anche quelli di Ratkov, ben 14, ecco che Lotito potrà accumulare un bottino decisivo per i riscatti di Frattesi (10), Sutalo (7,5) e Pinamonti (9). Per Gudmundsson, invece, il prestito è gratuito con diritto di riscatto fissato a 11.

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