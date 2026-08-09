Ratkov resta in uscita: fissato il prezzo

Il buon precampionato non basta a cancellare il mai del tutto avvenuto ambientamento a Roma di Petar Ratkov, che potrebbe già salutare il Colosseo per sbloccare il mercato in entrata in attacco: la Dinamo Mosca sarebbe su di lui e avrebbe presentato un’offerta concreta per l’acquisto del serbo.

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Ratkov Dinamo Mosca, blitz dei russi: la situazione

AGGIORNAMENTO 9 AGOSTO – Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, la Lazio avrebbe aperto alla cessione di Ratkov alla Dinamo Mosca che avrebbe offerto circa 18 milioni. L’ostacolo però rimane proprio la volontà del calciatore che spera di rilanciarsi con Gattuso in questa stagione viste anche le prestazioni nelle partite amichevoli. Nelle prossime ore il club russo proverà a contattare il calciatore per provare a convincerlo.

AGGIORNAMENTO 8 AGOSTO – Secondo Alfredo Pedullà, i discorsi fra la Dinamo Mosca e la Lazio per Ratkov erano reali, nonostante la smentita dell’agente. Per l’esperto di mercato la trattativa, però, non è mai decollata per il mancato gradimento ella destinazione da parte del calciatore, che comunque resta in uscita. L’arrivo di Ivanovic può cambiare l’attuale situazione e spingere il serbo alla porta.

L’edizione odierna de la Repubblica svela il prezzo fissato dai biancocelesti per privarsi di Ratkov: 23 milioni di euro. I biancocelesti, infatti, devono riconoscere una percentuale sulla rivendita al Salisburgo.

AGGIORNAMENTO ORE 10:30 – Secondo il Corriere dello Sport, la Lazio sarebbe disposta a far partire Ratkov solo a fronte di offerte irrinunciabili. Resta da capire se la proposta da 15 milioni della Dinamo Mosca, o eventuali rilanci, possano essere considerati tali. Fino a quanto sono disposti a spingersi i russi? La Lazio prova a tirare la corda.

Secondo quanto annunciato da TMW, la Lazio avrebbe dato il suo benestare al trasferimento di Petar Ratkov in Russia, presso la corte della Dinamo Mosca. Blitz a sorpresa nella giornata di ieri, 6 agosto, e offerta scritta e formale da 15 milioni di euro più bonus, che sarebbe stata accettata dai biancocelesti. Il suo addio potrebbe sbloccare il mercato in entrata per il reparto offensiva. Incassati i soldi, partirà l’assalto a Franjo Ivanovic e, in subordine, ad Andrea Pinamonti.

Ratkov ai saluti dopo appena sei mesi

Meno di sei mesi dopo la conclusione di quello che avrebbe dovuto rappresentare l’emblema dell’attività di scouting in giro per l’Europa, Petar Ratkov potrebbe già salutare la Lazio. Indicato dagli uomini mercato come l’uomo perfetto alla luce di un lungo periodo di osservazione e arrivato per 13 milioni di euro, in biancoceleste ha fatto vedere poco e nulla: 8 partite totali, di cui solo 2 da titolare, per un totale di 228 minuti trascorsi in campo, e neanche l’ombra di un gol. Sei guizzi nelle amichevoli estive, ma niente di più.

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