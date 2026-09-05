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Ratkov si prende la 10 del Levante
Sta per iniziare l’avventura di Petar Ratkov con il Levante: il centravanti serbo, che ha lasciato la Lazio negli ultimi giorni di mercato, ora vivrà la sua prima partita in Spagna contro il Malaga; per la sua esperienza a Valencia, il classe 2003 scelto di vestire il 10.
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Ratkov al Levante si è preso la numero 10
Il numero di maglia è soltanto questo, un numero. Certamente, però, il 10 ha una storia nel calcio, poiché rappresenta la maglia che, generalmente, si trova sulla schiena dei fantasisti, dei più talentuosi della squadra. È dunque una maglia pesante, con la quale Ratkov vuole rilanciarsi in Spagna dopo gli ultimi mesi negativi vissuti a Formello.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Como
|7
|3
|2
|Roma
|6
|2
|3
|Inter
|6
|2
|4
|Milan
|6
|2
|5
|Juventus
|6
|2
|6
|Atalanta
|6
|2
|7
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|6
|2
|8
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|Frosinone
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|2
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|3
|2
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|0
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|0
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|0
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|19
|Fiorentina
|0
|2
|20
|Genoa
|0
|3
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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