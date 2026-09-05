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Ratkov si prende la 10 del Levante

Published

2 ore ago

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Petar Ratkov

Sta per iniziare l’avventura di Petar Ratkov con il Levante: il centravanti serbo, che ha lasciato la Lazio negli ultimi giorni di mercato, ora vivrà la sua prima partita in Spagna contro il Malaga; per la sua esperienza a Valencia, il classe 2003 scelto di vestire il 10. 

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Ratkov al Levante si è preso la numero 10

Il numero di maglia è soltanto questo, un numero. Certamente, però, il 10 ha una storia nel calcio, poiché rappresenta la maglia che, generalmente, si trova sulla schiena dei fantasisti, dei più talentuosi della squadra. È dunque una maglia pesante, con la quale Ratkov vuole rilanciarsi in Spagna dopo gli ultimi mesi negativi vissuti a Formello.

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