Ratkov ritrova il gol! L’ex Lazio decisivo in Coppa del Re col Levante

L’attaccante Petar Ratkov, in prestito al Levante dopo una stagione difficile in biancoceleste è finalmente riuscito a sbloccarsi realizzando il suo primo gol da quando si è trasferito in Spagna.

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Ratkov in gol e il Levante passa il turno in Coppa del Re

Petar Ratkov fin qui nel suo prestito al Levante aveva messo a segno solo 1 assist. Fino a ieri appunto, quando è risultato decisivo con un gol in Coppa del Re contro il Tarancon (club che milita nella terza divisione spagnola). Sotto di una rete, il Levante è riuscito a pareggiare grazie a Ratkov al minuto 80′ e successivamente a vincere ai supplementari grazie al rigore del 1-2 (de la Fuente 124′).

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