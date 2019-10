RAUL MORO LAZIO- Raul Moro è la nuova speranza della Lazio che ha investito 8 milioni sull’ala classe 2002. I dettagli dell’operazione erano rimasti segreti e si sono conosciuti in parte dopo un mese dal suo arrivo nella capitale. Ieri si è fatto notare nell’amichevole contro i grandi di mister Inzaghi con una buona prestazione coronata anche dal gol.

8 milioni per la clausola rescissoria

Come riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio prima di versare la somma per il pagamento della clausola rescissoria ha cercato e trovato l’accordo con i Blaugrana. Raul Moro è sbarcato a Roma l’ultimo giorno di mercato, si è allenato con la Primavera ma non ha potuto mai giocare perchè il suo trasferimento era in fase di definizione. Ora l’operazione si è sbloccata e si attende l’ok della FIFA. Moro spera di vivere una bella avventura in maglia biancoceleste partendo dalla Primavera e la società crede molto in lui tanto che Tare gli ha fatto firmare un triennale.