INTERVISTE
Ravanelli: “Vittoria e classifica strameritate. Merito di Gattuso”
In un’intervista in onda su Rai Radio 1, durante la trasmissione Radio Anch’io Sport, Fabrizio Ravanelli ha commentato l’avvio di stagione sorprendente della Lazio e il meritato primo posto guadagnato, anche alla luce della vittoria di ieri sulla Juventus; secondo l’ex attaccante, gran parte del merito va a Rino Gattuso.
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Le parole di Ravanelli sul primo posto della Lazio e i meriti di Gattuso
“Spesso in Italia siamo pronti a etichettare le persone dopo i primi mesi di lavoro. Rino Gattuso sta dimostrando di essere un allenatore capace, che propone un calcio internazionale, una squadra che gioca a memoria. Primo posto? Il merito di questo avvio della Lazio va soprattutto a Gattuso, che è riuscito a entrare nella testa di tutti i giocatori, si butterebbero nel fuoco per lui. Ieri vittoria strameritata, come questa classifica”.
Sulle ambizioni della Lazio
“Non avendo le coppe, la Lazio è un ostacolo che tutti non avevano messo in preventivo. Può essere la rivelazione della stagione. Non dico per la lotta scudetto, ma per i primi 5-6 posti sì, zona Champions-Europa League”.
Sull’attaccante giusto per la Nazionale
“Credo molto in Kean e Pio Esposito, possono giocare anche insieme. Mancini? Lui ha sempre amato le sfide. Lui è convinto di avere tutte le carte in regola per rilanciare la Nazionale e lasciare alle spalle le delusione degli ultimi 12 anni. Crede in questo progetto e noi dobbiamo andare tutti dietro a Roberto”.
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