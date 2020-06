Tempo di lettura: < 1 minuto

RAVANELLI MARSIGLIA – Fabrizio Ravanelli non vuole abbandonare il mondo del calcio. L’ex attaccante della Lazio, in un’intervista a lephoceen.fr, ha rivelato infatti che gradirebbe vestire i panni del direttore sportivo. Il Marsiglia gli è rimasto nel cuore e sarebbe lì che gli piacerebbe lavorare.

Il desiderio di Ravanelli

“Sì, è un ruolo che mi interessa, non è un segreto. L’OM mi è rimasto nel cuore, sono innamorato della città e dei tifosi. Il direttore sportivo deve avere esperienza e conoscere il calcio internazionale. Vengo dalla serie A, ho giocato in Francia, in Premier e persino in Scozia. Ho tanti contatti nel mondo del calcio, è come se non avessi mai lasciato questo mondo”.

