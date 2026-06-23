Ravezzani risponde a Malagò: “Milan, Inter, Roma e Lazio provano da 20 anni a fare lo stadio ma la politica non glielo consente”

Fabio Ravezzani risponde su X al nuovo presidente della FIGC Giovanni Malagò che, intervistato da La Repubblica, ha detto la sua sulla questione stadi.

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La risposta di Ravezzani a Malagò sulla questione stadi nell’intervista

Il neoeletto presidente della Federazione Giovanni Malagò ha espresso il suo parere sulla questione stadi in Italia. A suo avviso, presidenti come Massimo Moratti, Silvio Berlusconi, Franco Sensi e Sergio Cragnotti avrebbero potuto fare di più per costruire stadi all’avanguardia avanzando l’ipotesi di aprire dei mutui, magari rinunciando ad un paio di ingaggi importanti. Questa la risposta social di Fabio Ravezzani:

«Fare presente a Malagò che la Juve lo stadio l’ha fatto e che Milan, Inter, Roma e Lazio ci stanno provando da più di 20 anni ma la politica non consente loro di costruire nulla».

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