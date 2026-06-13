Partita delle leggende tra Real ed Inter: è 2-1 per i blancos, per i nerazzurri segna Hernanes

L’Inter Legends ed il Real Madrid Leyendas si sono affrontate in un’amichevole organizzata per ricavare fondi utili al finanziamento dei progetti benefici della Fundacion Real Madrid e tra i marcatori nel 2-1 finale c’è anche l’ex Lazio Hernanes, che aveva aperto le marcature.

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Real Madrid Leyendas 2-1 Inter Legends: il tabellino della gara

L’Inter era passata in vantaggio verso la fine del primo tempo grazie alla rete di Hernanes che aveva ribadito in rete un rigore parato dal portiere dei blancos Contreras. Nella ripresa il Real ha poi ribaltato il risultato grazie ai gol di Pepe e Barral.

Real Madrid Leyendas – Inter Legends 2-1

Rete: 41′ Hernanes (I), 70′ Pepe (R), 76′ Barral (R)

REAL MADRID LEYENDAS (4-4-2): 1 Contreras (13 Bizzarri 50′); 2 Salgado (8 Velasco 72′), 3 Pepe (24 Granero 90′), 19 Sanz, 12 Ivan Campo (4 A. Garcia); 27 Karembeu (27 Nunez 52′), 24 Makelele (6 Milla 81′), 24 Granero (6 Tebar 61′), 11 Amavisca (23 Moral); 21 Pedro Leon, 9 Aganzo (7 Barral 46′).

A disposizione: –

Allenatore: José Antonio Camacho – Manolo Castro

INTER LEGENDS (4-4-2): 1 Toldo (1 Frey 34′ (21 Orlandoni 62′)); 13 Maicon (39 Santon 56′), 6 Lucio, 13 Ranocchia (21 Karagounis 60′ (5 Galante 73′)), 33 D’Ambrosio; 87 Candreva (4 Zanetti 46′), 19 Cambiasso (20 Obi 56′ (87 Candreva 81′)), 8 Pizarro (7 Pazzini 81′), 21 Karagounis (13 Guarin 28′ (5 Emre 56′ (73′ 7 Van der Meyde (8 Palacio 90′)))); 8 Palacio (29 Suazo 46′ (21 Obinna 62′)), 7 Pazzini (88 Hernanes 28′ (20 Borja Valero 56′)).

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