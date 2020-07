Tempo di lettura: < 1 minuto

REAL MADRID MARIANO DIAZ – La Liga è giunta al termine e il Real Madrid ha vinto il titolo di campione di Spagna per la 34^ volta. Ora, i blancos sono focalizzati sul prossimo obiettivo: la Champions League. Stanno dunque proseguendo gli allenamenti in vista del prossimo big match contro il Manchester City, in programma il 7 agosto.

Mariano Diaz positivo al coronavirus

Non ci sono, però, buone notizie per la squadra di Zidane. Infatti, il quotidiano spagnolo Marca attraverso il proprio sito ha dichiarato la positività al Coronavirus di Mariano Diaz. L’attaccante dominicano oggi non ha preso parte alla sessione di allenamento con il resto della squadra e non ha avuto contatti con la staff dei blancos. La società lo ha messo in isolamento e rimarrà in quarantena per i prossimi giorni.

