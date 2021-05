Real Madrid, ufficiali le dimissioni di Zidane: il comunicato

- Advertisement -

REAL MADRID ZIDANE DIMISSIONI – Era nell’aria da diversi giorni, ora è arrivata l’ufficialità da parte del club: Zinedine Zidane si è dimesso dalla guida tecnica del Real Madrid. Il francese saluta al termine di una stagione fallimentare, fatta di un secondo posto in campionato alle spalle dei rivali cittadini dell’Atletico Madrid, e di un’eliminazione in semifinale di Champions League contro il Chelsea. Questo il comunicato ufficiale del club:

“Il Real Madrid CF annuncia che Zinedine Zidane ha deciso di concludere la sua fase attuale come allenatore del nostro club. Ora è il momento di rispettare la sua decisione e mostrargli il nostro apprezzamento per la sua professionalità, dedizione e passione in tutti questi anni e per ciò che la sua figura rappresenta per il Real Madrid. Zidane è uno dei grandi miti del Real Madrid e la sua leggenda va oltre quello che è stato come allenatore e giocatore del nostro club. Sa di essere nel cuore del Real Madrid e che il Real Madrid è e sarà sempre la sua casa”.