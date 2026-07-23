Dilemma difesa, può bastare il reintegro di Romagnoli?

Rebus difesa in casa Lazio: Romagnoli si è allenato a Formello con la squadra, qualora dovesse materializzarsi la sua permanenza nella Capitale, come opererà il club biancoceleste sul mercato? È necessario compiere delle valutazioni accurate su Patric e su Gigot.

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L’eventuale permanenza di Romagnoli come cambia il mercato della Lazio?

L’agente di Romagnoli ha chiarito come la pista Al Sadd non sia ancora tramontata per il suo assistito, ma non ha neppure negato tassativamente la possibilità che il numero 13 biancoceleste possa restare alla Lazio.

Ad uno sguardo superficiale si potrebbe tranquillamente sostenere che con l’eventuale reintegro definitivo di Romagnoli, la questione difensori centrali sarebbe sistemata, ma è davvero così?

Rebus difesa, valutazioni in corso su Patric e Gigot.

Ipotizzando una difesa titolare formata da Romagnoli e uno fra Doekhi e Provstgaard, sarebbe saggio affrontare la prossima stagione con Gigot e Patric come quarta e quinta scelta?

Considerando che nessuno dei due si è ancora visto sul campo e che entrambi sono alle prese con problemi fisici di lunga data, probabilmente bisognerà considerare la possibilità di prendere un altro centrale, magari provando a piazzare l’ex Marsiglia in Francia. Per quanto riguarda lo spagnolo, lo si potrebbe considerare un jolly in cabina di regia, sperando che possa tornare ad essere utile alla causa, come lo è stato spesso nella sua esperienza alla Lazio.

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