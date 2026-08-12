CALCIOMERCATO LAZIO
Recalcati: “Sono contento per Frattesi, non troverebbe posto all’Inter”
Il telecronista Christian Recalcati ha rilasciato un’intervista a Tutto Mercato Web per parlare di Frattesi alla Lazio, dicendosi felice per il giocatore.
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L’intervista a Recalcati sull’acquisto di Frattesi da parte della Lazio
“Sono contento per il giocatore ma l’Inter riceverà i soldi solo tra un anno. Ancora adesso non ho capito che ruolo faccia. Non credo sia il sostituto di Barella, è uno che sa inserirsi, è uno di corsa, all’Inter non serve un incursore come lui”.
“La cosa importante, in questa trattativa, è che oltre ai 15 milioni c’è la percentuale per una futura rivendita. L’Inter non ci perde nulla dall’affare, magari va a giocare e la Nazionale ritrova un calciatore. Lui non troverebbe posto in questa Inter”.
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