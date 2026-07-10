Recanatesi: “Lotito fa solo buchi nell’acqua, questa è la Lazio più povera degli ultimi 20 anni”

Franco Recanatesi, nel suo editoriale apparso sulle colonne del Corriere dello Sport, ha analizzato la difficile situazione della Lazio, l’equivoco del mercato a saldo zero e i continui “buchi nell’acqua” del presidente Lotito: ecco le sue parole.

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L’editoriale di Recanatesi sulla Lazio e il presidente Lotito

La riflessione da cui parte Recanatesi è amara, amarissima, ma realistica: questa è la Lazio “più povera di tutta la gestione Lotito“. Nessun giocatore di spicco, da copertina; i più noti e qualificati sono Rovella, Taylor, Zaccagni e forse Cataldi. Poi fioccano gli sconosciuti, e la lista si fa lunga: Kovac, Przyborek, Galassi, lo stesso Pedraza che è arrivato dal Villareal a 30 anni. Da qui l’equivoco di Lotito, evidenziato da Recanatesi: “Ho paura che Lotito abbia confuso il saldo zero con il divieto di spendere un solo euro. Adesso un tesoretto ci sarebbe, a occhio e croce, dopo l’esodo, in cassa sono finiti oltre 30 milioni. Eppure…”.

Nonostante ciò, però, sottolinea Recanatesi, il presidente Lotito continua a fare buchi nell’acqua. Asp è svanito, ha scelto il Deportivo La Coruña in Spagna. Costava 4/5 milioni, ma il patron biancoceleste ha mercanteggiato anche su una cifra così modesta e piccola. Si parla anche di Stojkovic, sempre della Dinamo Zagabria, ma addirittura qui i croati chiedono 10 milioni, ben il doppio dell’ex Bayern Monaco. Come sottolinea il giornalista, a Formello “fioccano i no, sia dei giocatori che dei dirigenti. Dopo il rifiuto di Peruzzi, Lotito ha dovuto incassare anche quello di Senad Lulic. Trovare oggi un ex giocatore che accetti di fare da filtro fra dirigenza e squadra e/o fra dirigenza e tifosi è più difficile che accordarsi sullo stretto di Hormuz”.

La verità, conclude Recanatesi, è che Lotito “si sta facendo il vuoto attorno”. Il rischio è di fare il padrone solo di sé stesso. L’ultima indiscrezione, infine, è un interessamento di Tilman Joseph Fertitta, fresco ambasciatore americano per l’Italia e San Marino. Fertitta è un imprenditore ricchissimo, con un patrimonio da 11,4 mld di euro, ma ha dichiarato: “Nei prossimi due anni e mezzo in qualità di ambasciatore non potrò concludere alcun affare con l’Italia, ma dopo mi piacerebbe possedere una squadra di calcio nel vostro Paese”,

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