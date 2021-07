Reina o Strakosha? Lo spagnolo in testa

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO REINA STRAKOSHA – Manca meno di un mese all’inizio del Campionato. La Lazio di Maurizio Sarri debutterà nel posticipo di sabato 21 agosto contro l’Empoli al Castellani. Il tecnico dovrà decidere chi partirà titolare nelle gerarchie per il ruolo del portiere. Ancora non si conosce il destino dei due estremi difensori e le prossime settimane saranno decisive. Lo scorso anno Pepe Reina ha conquistato mano a mano la titolarità, spodestando Thomas Strakosha dai pali.

Strakosha o Reina?

Come riportano le pagine del Corriere dello Sport, Reina appare attualmente in vantaggio. L’albanese però vuole a tutti i costi tornare titolare. Durante il ritiro ad Auronzo di Cadore si è fatto trovare sempre pronto ed il duello nel ritiro in Germania a Marienfeld. Strakosha non ha ancora rinnovato e la passata stagione sembrava essere al passo di addio. Le parti sembrano essersi riavvicinate, ma il contratto di Thomas scade a giugno.