CORONAVIRUS REJA LAZIO – Edy Reja si è seduto sulla panchina della Lazio per 131 volte. Un allenatore determinato e coriaceo, oggi ct della Nazionale albanese. Il friulano ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport nella quale ha parlato anche del campionato di Serie A e delle conseguenze derivanti dall’emergenza Coronavirus.

Reja: “I cinque cambi una soluzione da adottare”

“Sto a casa da 40 giorni, a Lucinico, in Friuli. E’ un momento complicato per tutti, io per fortuna ho un bel giardino. I cinque cambi? Una soluzione da adottare. Ci saranno tante partite ravvicinate, le sostituzioni sono necessarie per garantire intensità alla squadra”.

Reja e l’aneddoto su Miroslav Klose

“Una volta Klose mi ha guardato storto, non voleva entrare. Mancavano un paio di minuti, avevo bisogno di far tirare il fiato a un suo compagno che non stava più in piedi. Mi guardò come per dire: “Io non entro per due minuti”. Io lo guardai come per dire: “Tu entri, altro che”. Ovviamente, entrò”.

