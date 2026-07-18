Reja: “Due anni fa parlai con Lotito di Scaloni alla Lazio, ecco come andò”

Edy Reja, in una lunga intervista concessa a Il Messaggero, ha parlato del Ct dell’Argentina Scaloni – ex calciatore proprio di Atalanta e Lazio – rivelando un retroscena che lo lega alla società biancoceleste: ecco le sue parole.

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Le parole di Reja nell’intervista su Scaloni e la Lazio

Reja su Scaloni

“Era il pilastro dello spogliatoio. Anche se giocava poco, tutti lo seguivano. Già allora si capiva che sarebbe diventato un grande allenatore. Parlare di calcio con lui era un piacere. Aveva idee moderne, una visione tattica avanzata e una capacità straordinaria di valutare i giocatori, anche gli avversari. Nel 2011 aveva già iniziato il percorso da allenatore pur essendo ancora un calciatore della Lazio“.

Reja sulla scalata di Scaloni e il loro rapporto

“Pensavo avrebbe fatto bene nei club, magari in Italia o in Spagna. Invece ha bruciato le tappe con l’Argentina ed è diventato campione del mondo in poco più di dieci anni. Ci sentiamo meno rispetto al passato, ma ci messaggiamo. Prima del Mondiale 2022 mi chiese un parere sull’Arabia Saudita. Gli dissi che l’Argentina avrebbe vinto facilmente… poi sappiamo tutti com’è andata all’esordio, anche se alla fine hanno alzato la Coppa”, racconta sorridendo”.

Reja sul carattere dell’Argentina

“Gli argentini non mollano mai e hanno ancora Messi, che resta un fenomeno. La Spagna è fortissima tecnicamente e molto organizzata, ma l’Argentina ha uno spirito unico”.

Reja e il retroscena su Scaloni alla Lazio

“Due anni fa parlai con Lotito e scrissi a Scaloni se voleva tornare alla Lazio come allenatore. Lui mi rispose: “No mister, io resto con la mia Argentina, ho un impegno e non mi tiro indietro”. La Lazio mi è rimasta nel cuore. Mi dispiace vedere questa situazione, ma la frattura tra ambiente e società viene da lontano”.

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