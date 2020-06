Tempo di lettura: < 1 minuto

REJA LAZIO – Nell’ultimo decennio la Juventus ha stradominato la Serie A senza possibilità di replica, ma mai come in questa stagione i bianconeri sono sembrati in difficoltà. Merito anche delle inseguitrici, su tutte la Lazio di Simone Inzaghi che proprio contro i bianconeri ha collezionato 2 vittorie su 2. Attualmente i biancocelesti distano solo una lunghezza dalla squadra di Maurizio Sarri, e l’ex tecnico Edy Reja ha commentato ai microfoni di Radio Marte questa sfida per il tricolore. Ecco le sue parole.

Lotta Scudetto

“Tifo per la Lazio ma non solo perché son stato 4 anni lì, ma perché sta giocando un calcio straordinario, meriterebbe. Però secondo me la Juventus è più abituata a questo tipo di competizioni, la Lazio forse si trova per la prima volta a lottare per questo traguardo negli ultimi anni. Lazio e Atalanta sono le squadre che mi han dato grandissime soddisfazioni, i bergamaschi ormai sono proiettati in Champions, spero possano andare avanti il più possibile. Sono altre due squadre a cui sono molto legato, ma sono soprattutto due squadre rivelazione che hanno avuto un rendimento esaltante in questo campionato”

