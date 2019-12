Tempo di lettura: < 1 minuto

RENNES LAZIO EUROPA – Giovedì si disputeranno gli ultimi match del Gruppo E di Europa League. La Lazio, per l’occasione, tornerà in Francia, terra in cui aveva già fatto visita nelle precedenti stagioni contro il Saint-Etienne nel 15/16, il Nizza nel 17/18 e il Marsiglia nel 18/1. La partita non lascia scampo ai giocatori di Simone Inzaghi che dovranno obbligatoriamente vincere per sperare di avere una chance. Anche in caso di vittoria, però, i biancocelesti dovranno far affidamento sul Celtic che giocherà in casa del Cluj. Solamente in caso di vittoria di Lazio e Celtic i biancocelesti passeranno il turno.

Dove vederla

La sfida si giocherà giovedì 12 dicembre alle ore 18:55. Sarà visibile in tv su Sky Sport Uno (canale 201, disponibile anche per i soli abbonati al pacchetto “sport”) e Sky Sport 253 (riservato ai soli abbonati calcio). Il pre-partita inizierà alle 18:30, e sarà visibile sui suddetti canali anche tramite l’app di Sky Go. La gara non sarà dunque trasmessa in chiaro su TV8.