NEWS DELLA GIORNATA – È terminato ieri sera il cammino europeo della Lazio dopo la sconfitta rimediata sul campo del Rennes. In casa biancoceleste la partita non è stata all’altezza, soprattutto per l’interpretazione sbagliata da parte dei giocatori. Adesso la squadra di Simone Inzaghi potrà concentrarsi sul campionato, per cercare di ottenere una tanto attesa qualificazione in Champions League. Il tecnico dovrà, però, fare i conti con gli infortuni di Vavro e Lulic, che oggi si sono recati in Paideia per effettuare degli accertamenti.

Cagliari-Lazio

Nella prossima giornata di campionato, la Lazio scenderà in campo contro il Cagliari di Rolando Maran, che teme i biancocelesti dopo l’avvio di stagione. Oggi, in vista del match che si svolerà lunedì 16 dicembre alle 20.45, la squadra di Simone Inzaghi si è ritrovata a Formello all’indomani della trasferta di Europa League. Anche i sardi, in vista della partita, proseguono la preparazione e Lucas Castro nella giornata di oggi ha effettuato un lavoro differenziato. Tra le fila degli avversari gli assenti, oltre gli infortunati Leonardo Pavoletti e Alessio Cragno, saranno anche Robin Olsen e Marko Rog, entrambi squalificati.

Fuori dal campo

Dato il grande momento vissuto dalla Lazio in campionato, anche grazie all’aiuto del virtual coach, la società biancoceleste vuole portare i tifosi allo stadio e per questo proseguono le promozioni in vista delle festività natalizie. Inoltre, nella giornata di lunedì inizierà la vendita per i ticket di Roma-Lazio, in programma il prossimo 26 gennaio. I biancocelesti proveranno a continuare la striscia positiva di risultati per rimanere aggrappati ai primi posti in classifica. Il mese di gennaio sarà decisivo e vedrà la squadra di Simone Inzaghi protagonista in match fondamentali per il proseguo della stagione. Gli avversari temono la Lazio per quanto espresso fino ad ora, mentre l’ex centrocampista Gabi Mudingayi ricorda con affetto i trascorsi in maglia biancoceleste.