RENNES NIANG – Domani sera, la Lazio affronterà il Rennes nella seconda giornata valida per i gironi di Europa League. L’attaccante dei francesi M’baye Niang ha parlato così della sfida, ai microfoni di ouest-france.fr. Queste le sue parole.

“Mi fa piacere ritrovare l’Italia. Di tanto in tanto torno quando ho giorni di riposo. Giocheremo una partita interessante, affrontando una buona squadra, dipenderà da noi per mostrare i nostri valori e la nostra qualità. Sarà davvero un test per noi. Un test che rivelerà davvero se possiamo sognare in grande in questa stagione oppure no”.