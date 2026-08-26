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Repice esalta i tifosi della Lazio: “Di una civiltà e di un’eleganza unica”

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2 ore ago

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Tifosi Lazio

Francesco Repice, noto giornalista e tifoso della Roma, ha elogiato i tifosi della Lazio durante la trasmissione “Il processo del lunedì” in onda su Rai2.

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L’intervento di Francesco Repice nella trasmissione “Il processo del lunedì” in cui ha esaltato i tifosi della Lazio per il loro comportamento durante la contestazione alla società.

“Vorrei sottolineare ancora una volta la civiltà dei tifosi della Lazio. Possono avere ragione o torto, non entro nel merito, ma il loro è un comportamento di una civiltà e di un’eleganza che è difficile riscontrare altrove”.

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