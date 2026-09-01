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Retroscena Dia: la cessione in Francia una richiesta del giocatore
Il Messaggero nella sua edizione odierna si sofferma sulla cessione di Boulaye Dia dalla Lazio al Rennes spiegandone i retroscena.
Leggi Anche: Giallo Icardi: l’agente parla della Lazio, ma da Formello smentiscono
Il retroscena de Il Messaggero su Dia
Dia al Rennes è ormai un’operazione in dirittura d’arrivo. Per il quotidiano è stato lo stesso senegalese a chiedere espressamente di essere ceduto in Francia anche per motivi familiari ed era irremovibile. La Lazio dunque non ha potuto fare altro se non accontentarlo.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
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|G
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|2
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|6
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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