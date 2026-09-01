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Retroscena Dia: la cessione in Francia una richiesta del giocatore

Published

1 ora ago

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Boulaye Dia in campo con la maglia della Lazio Lazionews.eu

Il Messaggero nella sua edizione odierna si sofferma sulla cessione di Boulaye Dia dalla Lazio al Rennes spiegandone i retroscena.

Leggi Anche: Giallo Icardi: l’agente parla della Lazio, ma da Formello smentiscono

Il retroscena de Il Messaggero su Dia

Dia al Rennes è ormai un’operazione in dirittura d’arrivo. Per il quotidiano è stato lo stesso senegalese a chiedere espressamente di essere ceduto in Francia anche per motivi familiari ed era irremovibile. La Lazio dunque non ha potuto fare altro se non accontentarlo.

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