Retroscena Dia: la cessione in Francia una richiesta del giocatore

Il Messaggero nella sua edizione odierna si sofferma sulla cessione di Boulaye Dia dalla Lazio al Rennes spiegandone i retroscena.

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Il retroscena de Il Messaggero su Dia

Dia al Rennes è ormai un’operazione in dirittura d’arrivo. Per il quotidiano è stato lo stesso senegalese a chiedere espressamente di essere ceduto in Francia anche per motivi familiari ed era irremovibile. La Lazio dunque non ha potuto fare altro se non accontentarlo.

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