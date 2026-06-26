Lazio Women, Reyes saluta: “Un pezzo di Lazio sarà sempre con me”

Attraverso un messaggio affidato a un post su Instagram Carina Baltrip Reyes ha dato il suo addio alla Lazio Women, in seguito al trasferimento nella formazione femminile dell’Olympique Marsiglia. Ecco le sue parole.

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Il messaggio di addio alla Lazio Women di Carina Baltrip Reyes

“Tre anni fa sono arrivata a Roma pronto ad affrontare una nuova sfida. Oggi me ne vado con il cuore pieno di gratitudine e di ricordi che custodirò per sempre.

Indossare la maglia della Lazio è stato un onore incredibile. Ogni allenamento, ogni partita, ogni vittoria e ogni sfida mi hanno reso la persona e il calciatore che sono oggi. Sono davvero grato per le esperienze, gli insegnamenti e le amicizie che ho collezionato lungo questo percorso.

Vorrei ringraziare i miei compagni di squadra, gli allenatori, lo staff e tutti coloro che, dietro le quinte, hanno creduto in me e mi hanno sostenuto in ogni momento. Ma soprattutto, grazie ai tifosi. La vostra passione, il vostro incoraggiamento e il vostro sostegno incondizionato hanno significato per me più di quanto le parole possano esprimere.

Sebbene questo capitolo giunga al termine, porterò sempre con me un pezzo di Lazio. Roma occuperà sempre un posto speciale nel mio cuore e sarò per sempre orgoglioso di aver rappresentato questa storica società. Grazie per questi tre anni indimenticabili, per gli innumerevoli ricordi che custodisco gelosamente e per il privilegio di aver fatto parte della famiglia biancoceleste.”

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