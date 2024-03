Lazionali, tornano in quattro: mancano solo Isaksen e Guendouzi

Tempo di lettura: < 1 minuto

RIENTRO NAZIONALI LAZIO - I calciatori della Lazio convocati dalle proprie nazionali stanno pian piano effettuando il loro rientro a Roma. Dopo Zaccagni, atterrato ieri 25 marzo a Fiumicino, altri tre biancocelesti conosceranno nella giornata odierna il nuovo tecnico, Igor Tudor.

Tudor compone il puzzle: tornano tutti tranne Isaksen e Guendouzi

Eccezion fatta per Isaksen e Guendouzi, Igor Tudor potrà contare dall'allenamento odierno su tutti gli altri nazionali convocati. Oltre a Zaccagni, anche Vecino, Marusic e Hysaj hanno completato il loro rientro in Italia e conosceranno il nuovo tecnico della Lazio. In attesa del francese e del danese, impegnati rispettivamente contro il Cile e Isole Faroe stasera, si potranno vedere le prime prove tattiche anti Juventus a Formello.