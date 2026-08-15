INTERVISTE
Retroscena Markmann, parla il DS Riget: “Vi spiego perché ha rifiutato la Lazio”
La Lazio cerca un nuovo difensore e sebbene il nome del momento resta quello di Chaloupek, al club biancoceleste brucia ancora il rifiuto di Markmann: i perché del no li ha svelato il DS Riget ai microfoni di Campo.dk in questa sua recente intervista.
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Le parole di Riget sul trasferimento di Markmann alla Lazio
“Markmann aveva più opportunità all’estero, ma eravamo d’accordo sul fatto che fosse meglio per lui proseguire ancora un altro anno qui dove avrebbe potuto crescere ancora e prepararsi al meglio. Nessuno ha dubbi sul fatto che avrà una grande carriera internazionale. Ha un potenziale enorme e deve lavorare per riuscire a esprimerlo appieno nella prossima stagione. Se tutto andrà come sperato, potrebbe anche andare via l’anno prossimo”.
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