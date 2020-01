Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO RIGORI SERIE A – Sono 13 i rigori concessi alla Lazio da inizio stagione. Ieri, dopo la fine della gara con la Sampdoria, si sono accese le polemiche per un dato che, però, sembra non essere stato così fondamentale ai fini del risultato finale. In campionato infatti sono risultati decisivi sul finale solo in 2 partite, per un totale di 3 punti guadagnati con l’ausilio di marcature dagli 11 metri: 1 punto con l’Atalanta e 2 punti con il Brescia, come evidenzia Lazio Page.