Turati ipnotizza tutti! Due rigori su due sbagliati dalla Lazio al Mapei

La Lazio in questo secondo tempo ha ricevuto due rigori a favore ma entrambi sono diventati facili prede per il portiere del Sassuolo Stefano Turati che li ha parati entrambi.

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La Lazio fallisce due rigori su due

La Lazio in questo avvio di secondo tempo ha ricevuto due rigori a favore: il primo per un tocco di mano su Cinquegrano mentre il secondo per fallo di Caleta-Car su Isaksen. Entrambi i falli sono stati ricontrollati e per VAR e arbitro non ci sono stati dubbi. Dal dischetto si sono presentati prima Zaccagni (51′) e successivamente Frattesi (68′), ma Turati ha bloccato entrambe le conclusioni agevolato anche dal fatto che i tiri fossero comunque deboli e centrali.

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