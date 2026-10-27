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Turati ipnotizza tutti! Due rigori su due sbagliati dalla Lazio al Mapei
La Lazio in questo secondo tempo ha ricevuto due rigori a favore ma entrambi sono diventati facili prede per il portiere del Sassuolo Stefano Turati che li ha parati entrambi.
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La Lazio fallisce due rigori su due
La Lazio in questo avvio di secondo tempo ha ricevuto due rigori a favore: il primo per un tocco di mano su Cinquegrano mentre il secondo per fallo di Caleta-Car su Isaksen. Entrambi i falli sono stati ricontrollati e per VAR e arbitro non ci sono stati dubbi. Dal dischetto si sono presentati prima Zaccagni (51′) e successivamente Frattesi (68′), ma Turati ha bloccato entrambe le conclusioni agevolato anche dal fatto che i tiri fossero comunque deboli e centrali.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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