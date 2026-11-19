La Lazio convince e raccoglie applausi. Leandro Rinaudo commenta il primato biancoceleste e dedica un pensiero speciale al percorso dell’allenatore. Ecco le sue parole.

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Le parole di Rinaudo nell’intervista ai microfoni di Tuttomercato.web

L’ex calciatore e attualmente direttore sportivo Leandro Rinaudo ha commentato il primo posto in classifica della Lazio ai microfoni di Tuttomercatoweb. Di seguito le sue parole:

“Lazio prima meritatamente. È bello vedere un allenatore che ha sempre avuto la forza di reagire e mettersi in discussione godersi il primato e raccogliere ciò che merita dimostrando sul campo”.

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