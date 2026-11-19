INTERVISTE
Rinaudo esalta la Lazio: “È prima con pieno merito”
La Lazio convince e raccoglie applausi. Leandro Rinaudo commenta il primato biancoceleste e dedica un pensiero speciale al percorso dell’allenatore. Ecco le sue parole.
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Le parole di Rinaudo nell’intervista ai microfoni di Tuttomercato.web
L’ex calciatore e attualmente direttore sportivo Leandro Rinaudo ha commentato il primo posto in classifica della Lazio ai microfoni di Tuttomercatoweb. Di seguito le sue parole:
“Lazio prima meritatamente. È bello vedere un allenatore che ha sempre avuto la forza di reagire e mettersi in discussione godersi il primato e raccogliere ciò che merita dimostrando sul campo”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|29
|11
|2
|Inter
|28
|11
|3
|Roma
|27
|11
|4
|Milan
|24
|11
|5
|Como
|23
|11
|6
|Frosinone
|20
|11
|7
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|11
|8
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|17
|11
|9
|Cagliari
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|11
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|11
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|12
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|11
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|9
|11
|16
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|8
|11
|17
|Sassuolo
|8
|11
|18
|Monza
|7
|11
|19
|Venezia
|6
|11
|20
|Udinese
|5
|11
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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