Tempo di lettura: < 1 minuto

RINNOVI LAZIO LUIS ALBERTO LULIC – Manca poco per i rinnovi in casa Lazio. Luis Alberto è l’unico a non essere stato ancora blindato: come riporta il Corriere dello Sport, gli ultimi contatti risalgono a settembre e nonostante la volontà di chiudere un nuovo accordo, il giocatore preferì rinviare l’appuntamento a fine anno. Il Mago attualmente è fermo a quota 1,8 milioni, ma spera di arrivare ai livelli di Immobile e Milinkovic.

Parolo e Lulic

C’è in ballo anche il rinnovo di Luiz Felipe, mentre, il club avrebbe intenzione di trovare il prima possible l’accordo con Senad Lulic. In scadenza anche Marco Parolo, con ci sono stati contatti a fine anno: il giocatore avrebbe voglia di proseguire insieme ma sente ancora il bisogno di essere protagonista. Per i due senatori la società farà le sue offerte.