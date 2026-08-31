Riparte la campagna abbonamenti ma l’Olimpico resta vuoto

La prima partita all’Olimpico in Serie A della Lazio ha confermato lo scenario già visto contro il Mantova in Coppa Italia: sugli spalti pochi tifosi, qualche coro sporadico e migliaia di seggiolini vuoti ma la campagna abbonamenti riparte proprio oggi.

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L’olimpico resta vuoto, ripartono gli abbonamenti

Il dato finale è emblematico: 6.058 spettatori presenti all’Olimpico per Lazio-Genoa. Rispetto alla gara contro il Mantova, quando si erano registrate circa mille presenze in meno, il dato è leggermente cresciuto, ma resta comunque lontanissimo dalla normale affluenza dell’Olimpico. Il contrasto con la trasferta di Bologna è evidente: al Dall’Ara erano circa 3.500 i tifosi laziali presenti per sostenere la squadra, con il settore ospiti completamente riempito. A Roma, invece, l’Olimpico si presenta quasi vuoto, fotografando in maniera ancora più netta la protesta della tifoseria. Alle 12 di oggi inoltre ripartirà la campagna abbonamenti fino all’11 settembre ma la sensazione rimane la stessa: i tifosi continueranno a disertare lo stadio per manifestare il proprio dissenso nei confronti di Claudio Lotito.

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