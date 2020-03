Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO RIPERT SERIE A – Mentre la Lazio attente l’ok per tornare a lavorare nel centro sportivo di Formello, i giocatori non si fermano. I biancocelesti, infatti, continuano a svolgere delle sedute assegnate da Fabio Ripert, preparatore atletico della squadra che ha stilato dei programmi personali per non far perdere il ritmo. Il prof., come riporta Il Corriere dello Sport, ha parlato di questo periodo di pausa.

Il tono muscolare

“Il tono muscolare non si perde, si può mantenere a un buon livello. Si possono perdere accelerazione, capacità di decelerare, elasticità nei cambi di direzione. Ma i muscoli, come dicevo, hanno memoria”.

Il lavoro a casa

“Mancano i gesti specifici, gli allunghi sui 30-40 metri, il raggiungimento di una velocità sopra 25 chilometri orari. Si può effettuare un lavoro generale di mantenimento”.

