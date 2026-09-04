INTERVISTE
Riso: “Frattesi ha fatto una scelta coraggiosa, aveva bisogno di sentirsi al centro di un progetto”
L’agente Giuseppe Riso ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttosport per parlare del mercato appena concluso, citando il trasferimento di Frattesi alla Lazio. Ecco le sue parole:
Leggi anche: Cataldi, il rinnovo grazie al suo agente Beppe Riso
L’intervista di Beppe Riso su Frattesi
“Davide aveva bisogno di sentirsi al centro di un progetto e di ritrovare quelle sensazioni che magari negli ultimi tempi gli erano mancate. Ha fatto una scelta coraggiosa: rinunciare alla certezza di giocare per vincere i trofei per rimettersi in gioco come calciatore, cosa che per lui in questo momento vale di più”.
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