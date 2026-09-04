Riso: “Pinamonti voleva una sfida”

L’agente Giuseppe Riso ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttosport per parlare del mercato appena concluso, citando il trasferimento di Frattesi e di Pinamonti alla Lazio. Ecco le sue parole:

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L’intervista di Beppe Riso su Frattesi e Pinamonti

“Davide aveva bisogno di sentirsi al centro di un progetto e di ritrovare quelle sensazioni che magari negli ultimi tempi gli erano mancate. Ha fatto una scelta coraggiosa: rinunciare alla certezza di giocare per vincere i trofei per rimettersi in gioco come calciatore, cosa che per lui in questo momento vale di più”.

Su Pinamonti

“Per Andrea il discorso è simile, voleva una sfida difficile, nella quale giocare un ruolo da protagonista. Un’esigenza altrettanto chiara: essere e sentirsi importante”.

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