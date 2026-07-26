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L’amichevole contro il Flaminia chiude la prima parte del ritiro

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4 ore ago

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Giocatori della Lazio

Oggi pomeriggio alle ore 18, l’amichevole contro il Flaminia Civita Castellana chiuderà la prima parte di ritiro in casa Lazio: i biancocelesti scenderanno in campo ancora una volta sul campo centrale di Formello, data la nuova indisponibilità del Fersini.

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Lazio: si chiude la prima parte di ritiro

Come ricorda oggi il Corriere dello Sport, arriveranno un paio di giorni di stop per la squadra di Gattuso, dopo la sfida in programma oggi. Dopo il breve ma meritato riposo la Lazio ripartirà, riprendendo gli allenamenti mercoledì 29 luglio, per concluderli domenica 9 agosto.

In tale periodo, i biancocelesti giocheranno quattro amichevoli. Il 1 agosto a Formello, contro l’Avellino, il 2 agosto in trasferta ad Ascoli, il 5 agosto ancora a Formello contro l’Ostiamare e infine, a una settimana dal primo impegno ufficiale, la Lazio chiuderà il proprio ritiro il 9 agosto, in trasferta a Frosinone.

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10 Lazio 0 0
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12 Milan 0 0
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