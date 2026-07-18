Gattuso cambia il ritiro e premia la squadra: lunedì lo stop, i giocatori dormiranno a casa

Aggiornato a sabato 18 luglio

La Lazio pensava al ritorno in montagna per il ritiro estivo, ma alla fine la squadra svolgerà la consueta preparazione estiva ancora a Formello, dove non mancheranno occasioni per unire il gruppo: ecco le ultime.

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Ritiro estivo Lazio: tutti gli aggiornamenti da Formello

AGGIORNAMENTO 18 LUGLIO – Come riporta il CdS nella sua edizione odierna, Rino Gattuso cambia il ritiro. La settimana che si sta per concludere è stata molto intensa e faticosa, con la squadra che ha lavorato parecchio. I segnali sono stati incoraggianti. Molta tattica, lavoro in palestra, preparazione atletica: ancora poca la palla. La prima mezza giornata di riposo è arrivata mercoledì, oggi si bisserà svolgendo solo la seduta pomeridiana. Nella serata di ieri, invece, venerdì 17 luglio, una grigliata di squadra per compattare tutti.

Il mister, per questo, ha voluto premiare la squadra. Lunedì ci sarà uno stop, con i calciatori che potranno dormire a casa e tornare dalle loro famiglie. Gattuso ha voluto premiare l’impegno e utilizzare bastone e carota alla bisogna. La missione del tecnico calabrese è quella di domare una panchina che scotta, piena di insidie. La prima fase del ritiro terminerà il 26 luglio, per poi riprendere il 29 fino al 9 agosto. Anche lì sarà obbligatorio pranzo e cena a Formello, mentre il pernotto potrebbe essere facoltativo.

AGGIORNAMENTO 17 LUGLIO – Dimenticate il 26 luglio. secondo quanto riporta oggi il Messaggero, Gennaro Gattuso avrebbe deciso di anticipare i tempi della grigliata programmata in casa Lazio per domenica 26. Invece di attendere la fine della prima parte di ritiro, il tecnico ha fissato la grigliata a Formello già per la giornata odierna, senza attendere oltre. Acquolina? Anche, probabilmente, ma il motivo principale per avere subito la Lazio attorno al barbecue è quello di compattarsi ulteriormente in vista del prossimo via della stagione.

AGGIORNAMENTO 16 LUGLIO – Gattuso vuole unire il gruppo squadra, e come riporta il Corriere dello Sport, il nuovo allenatore ha organizzato una grigliata a Formello con tutti i giocatori e lo staff, il 26 luglio, giorno della fine della prima parte del ritiro. L’obiettivo di Gattuso infatti è quello di creare un gruppo solido e rafforzare il senso di appartenenza, viste le difficoltà che andranno affrontate nella stagione che inizierà tra un mese.

AGGIORNAMENTO 7 LUGLIO – In vista della prima fase del ritiro della Lazio, che si terrà tra il 13 e il 25 luglio e a porte chiuse, sarà diramata a breve la lista dei convocati. Ci saranno numerosi giovani aggregati dalla Primavera, incluso probabilmente Bruno Galassi, in arrivo dal Real Madrid. Il programma prevede doppie sedute di allenamento quotidiane, con l’obiettivo di accelerare la transizione al 4-2-3-1 e arrivare atleticamente pronti all’esordio con il Mantova ai trentaduesimi di Coppa Italia, fissato per il 16 agosto.

AGGIORNAMENTO 6 LUGLIO – Come evidenziato da Tuttosport, tutte le amichevoli estive della Lazio, così come quelle di Inter, Juventus, Milan e Roma, potranno essere seguite da tutti coloro che hanno sottoscritto i piani Dazn Family e Full, in quanto sono incluse nel loro abbonamento.

AGGIORNAMENTO 5 LUGLIO – E’ arrivato il comunicato ufficiale della S.S. Lazio per quanto riguarda il ritiro estivo a Formello.

“La stagione 2026-2027 prenderà ufficialmente il via il prossimo 16 agosto con la sfida di Coppa Italia Frecciarossa contro il Mantova. A seguire sarà la volta della Serie A Enilive, con i biancocelesti che debutteranno in campionato il 24 agosto sul campo del Bologna.

La S.S. Lazio svolgerà il ritiro precampionato all’interno del proprio Training Center di Formello, articolato in due fasi.

Il raduno è fissato per giovedì 9 luglio, giornata dedicata alle visite mediche e ai test atletici presso il Lazio Lab cosi come venerdì 10 luglio e sabato 11 luglio. Da lunedì 13 luglio a domenica 26 luglio la squadra sosterrà allenamenti in doppia seduta, secondo il programma predisposto da mister Gennaro Gattuso. In questa prima fase tutte le sedute si svolgeranno a porte chiuse, ad eccezione dell’amichevole del 26 luglio.

La seconda fase della preparazione si terrà da mercoledì 29 luglio a domenica 9 agosto, sempre presso il Training Center della S.S. Lazio. In questo periodo il Centro Sportivo aprirà le proprie porte ai tifosi, che avranno l’opportunità di seguire gli allenamenti e di incontrare la squadra durante alcune sessioni dedicate: date, modalità di accesso ed orari saranno comunicati nei prossimi giorni in base al programma tecnico, per consentire ai sostenitori biancocelesti di far sentire il proprio sostegno alla squadra in vista dell’inizio della stagione.

Nel corso della prima e della seconda fase saranno inoltre organizzate sedute aperte ai media. Le modalità di accredito e di accesso verranno rese note successivamente.

Il programma delle amichevoli prevede sei appuntamenti:

* Lazio-Lazio Primavera – Lunedì 20 luglio, ore 18:00, gara a porte chiuse, Campo Centrale del Training Center S.S. Lazio.

* Lazio-Flaminia Civita Castellana – Domenica 26 luglio, ore 18:00, gara aperta al pubblico, Stadio Mirko Fersini.

* Lazio-Avellino – Sabato 1° agosto, ore 11:00, gara aperta al pubblico, Stadio Mirko Fersini.

* Ascoli-Lazio – Domenica 2 agosto, ore 20:45, Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno.

* Lazio-Ostiamare – Mercoledì 5 agosto, ore 18:00, gara aperta al pubblico, Stadio Mirko Fersini.

* Frosinone-Lazio – Domenica 9 agosto, ore 20:45, Stadio Benito Stirpe di Frosinone.

Le modalità di accesso al Training Center S.S. Lazio per assistere alle gare e agli allenamenti aperti al pubblico saranno rese note con successiva comunicazione.

L’intera preparazione estiva sarà raccontata in diretta attraverso i canali ufficiali del Club. Allenamenti, amichevoli, interviste e conferenze stampa saranno trasmessi sulla piattaforma presente su www.sslazio.itsull’App ufficiale S.S. Lazio, sul canale YouTube ufficiale, su Lazio Style Radio (89.3 FM e in streaming), su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre, tramite il pulsante interattivo) e su DAZN, all’interno del proprio mosaico.

Un palinsesto rinnovato accompagnerà i tifosi biancocelesti per tutta la preparazione estiva, con un’ampia copertura televisiva e digitale per seguire, giorno dopo giorno, il lavoro della squadra e l’evoluzione della Lazio guidata da mister Gennaro Gattuso”.

AGGIORNAMENTO 24 GIUGNO – Il raduno della rosa, come riportato dal CdS, è fissato per il 9 luglio, mentre da venerdì 10 luglio scatteranno le visite mediche. Contestualmente, ci saranno i test atletici presso l’Isokinetic. La preparazione partirà lunedì 13 e terminerà sabato 25 luglio. La prima sfida ufficiale sarà quella di Coppa Italia contro il Mantova il 16 agosto, allo Stadio Olimpico. Rino ha chiesto ai giocatori di presentarsi a Formello in buone condizioni, serve stringere i tempi. L’incognita più grande è legata al protocollo riabilitativo di Cataldi: operato a Barcellona per pubalgia a fine maggio, si unirà al gruppo in corsa. Rino alternerà doppie sedute, lavoro atletico e tattico. Da stabilire anche le amichevoli, la prima con la Primavera. Ipotesi allenamenti a porte aperte.

AGGIORNAMENTO 14 GIUGNO – Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio ha definito le date del suo precampionato. Si comincia con il 10 luglio, data delle visite mediche di idoneità dei calciatori presso Isokinetic. Poi, il raduno vero e proprio avrà inizio il 13 luglio, a Formello, giorno in cui Gattuso potrà inaugurare i primi lavori sul campo. La squadra si tratterrà in ritiro fino al 25 luglio. Nel frattempo, sono in fase di definizioni le amichevoli che spianeranno la strada verso il primo appuntamento ufficiale in Coppa Italia contro il Mantova il 15 o 16 agosto. Quasi certamente la prima sarà con la Primavera, poi si era parlato anche di un incontro con l’Avellino di Nesta.

AGGIORNAMENTO 5 GIUGNO – Resta da confermare la data del raduno, che comunque si terrà tra il 9 e il 10 luglio. In tale occasione, i giocatori, divisi in tre gruppi, sotterrano le visite mediche di idoneità e i test atletici presso l’Isokinetic, riporta il Corriere dello Sport. Confermato per lunedì 13 luglio l’inizio del ritiro estivo, per il secondo anno di fila a Formello.

AGGIORNAMENTO 4 GIUGNO – La Gazzetta dello Sport conferma le date annunciate per il precampionato della Lazio. Si inizia il 13 luglio, con il ritiro che si terrà a Formello. Lo stesso centro sportivo laziale ospiterà le prime amichevoli dei biancocelesti, poi impegnati sul campo contro formazioni straniere. La prima partita ufficiale sarà il 16 agosto, quando i ragazzi di Gattuso affronteranno il Mantova all’Olimpico nella sfida valida per i trentaduesimi di Coppa Italia.

AGGIORNAMENTO 22 MAGGIO – Come riporta la Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna, il ritiro estivo della Lazio per la stagione 2026-2027 con ogni probabilità si svolgerà a Formello. Partirà il 13 luglio con la squadra che effettuerà le classiche visite di idoneità nei 2-3 giorni precedenti. La Lazio si allenerà dunque a Formello per circa 15 giorni e poi disputerà alcune amichevoli all’estero. Il primo impegno ufficiale ci sarà invece nel weekend del 15-16 agosto quando i biancocelesti saranno impegnati nei trentaduesimi di Coppa Italia.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la Lazio non sarebbe più certa di svolgere il ritiro per la preparazione estiva a Formello. Si fa concreta l’ipotesi di tornare in montagna. Sono in corso dei sondaggi di valutazione, aggiunge la Rosea, ma sicuramente non verrà presa in considerazione l’ipotesi Auronzo di Cadore.

Redazione Lazionews.eu

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