207 volte grazie Ciro: il ritiro di una leggenda biancoceleste

Ciro Immobile ha annunciato il suo ritiro dal calcio nella giornata di ieri, venerdì 14 agosto, decidendo così di dire basta all’età di 36 anni; la famiglia ha bisogno di lui, ha così spiegato l’ex attaccante, che con la maglia della Lazio è diventato il più prolifico centravanti della storia biancoceleste con ben 207 reti. Il tramonto di una leggenda senza tempo.

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Ciro Immobile si ritira dal calcio: i 207 gol con la Lazio lo hanno reso leggenda

Ciro ha detto basta. Il re è stanco, o comunque non può più giocare serenamente a calcio come ha fatto fino a questo momento. “La famiglia ha bisogno di me”, ha così dichiarato l’ex attaccante della Nazionale. Una comunicazione stringata, essenziale, ma quanto mai efficace. Il più grande realizzatore nella storia della Lazio ha così chiuso con il calcio giocato, dopo le ultime tre esperienze con le maglie di Besiktas, Bologna e Paris FC.

Ciro ha realizzato 201 gol in Serie A nella sua carriera, entrando nel ristretto gruppo degli otto giocatori capaci di superare quota 200. Qui troviamo fuoriclasse del calibro di Baggio, Di Natale, Piola, Totti, Meazza, Nordahl. Ma nel suo curriculum sconfinato c’è anche il record dei 36 gol in un singolo campionato, raggiunto nel 2019-20, proprio con l’Aquila sul petto e che gli valse la conquista della Scarpa d’Oro. L’esplosione in Serie B arrivò a Pescara, sotto la guida di Zeman, chiudendo la stagione con 28 reti.

Da lì in avanti una cavalcata trionfale, culminata con le otto stagioni memorabili alla Lazio. Arrivò in biancoceleste dal Siviglia, trovando in Simone Inzaghi il più grande direttore d’orchestra per la sua definitiva consacrazione. Da lì nacque un legame destinato a durare otto stagioni: Immobile è diventato il simbolo offensivo della squadra, segnando 41 gol nel 2017-18 e conquistando tre dei suoi quattro titoli di capocannoniere proprio in biancoceleste.

Anche in Nazionale Ciro ha detto la sua, pur venendo criticato e non poco per le sue prestazioni con la maglia Azzurra. In totale sono 59 le presenze e 17 le reti complessive, oltre all’Europeo vinto con Mancini nel 2021. Non si offenda nessuno, sia chiaro, ma è con la maglia della Lazio che Immobile ha inciso il suo nome nella leggenda. Una leggenda fatta di gol, record, esultanze, derby vinti, legame indissolubile con i tifosi.

di Claudio Troilo

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