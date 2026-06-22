Rivoluzione Lazio: c’è mezza squadra da rifondare, età media da abbassare

Le vicine scadenze contrattuali di diversi giocatori mettono la Lazio nella condizione di fare delle scelte molto oculate: in estate potrebbe esserci una vera rivoluzione sul calciomercato, con una squadra da rifondare.

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La Lazio del futuro potrebbe essere molto diversa: squadra da rifondare, possibile un’autentica rivoluzione.

AGGIORNAMENTO 22 GIUGNO – La Lazio si prepara a cambiare molto nel corso dei prossimi mesi. Tanti i giocatori sul piede di partenza, da Romagnoli e Provedel a Cancellieri, da Gila – ha l’accordo col Napoli – a Pedro, che ha salutato a fine campionato. Squadra da rifondare, certezze da ricostruire, ma anche età media da abbassare. Come riporta l’edizione odierna del Corriere della Sera, nelle ultime otto stagioni la Lazio ha fatto registrare quasi sempre dati da fondo classifica per quanto riguarda l’età media della rosa. Nella stagione 2019-20 solo tre squadre presentavano un dato peggiore dei 27,7 anni in media della rosa biancoceleste. L’anno seguente, stagione 2020-21, l’età media era addirittura di 29 anni e la Lazio vantava l’organico più esperto dell’intero campionato. Nello scorso campionato, solo Inter, Napoli e Cremonese avevano un dato di età media della rosa più alto. Il nuovo corso targato Gattuso potrebbe però partire con presupposti diversi, considerata l’imminente cessione di alcuni giocatori esperti fra cui i già citati Pedro, Romagnoli e Provedel

AGGIORNAMENTO 21 MAGGIO – Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Marusic è l’unico certo della permanenza dopo il rinnovo. Hysaj, Basic e Pedro sono vicini all’addio, Maldini non dovrebbe essere riscattato. Da risolvere alcune situazioni che coinvolgono giocatori in scadenza nel 2027 come Patric, Cataldi, Lazzari e Provedel. Il portiere azzurro gode dell’apprezzamento dell’Inter.

AGGIORNAMENTO 20 MAGGIO – Il messaggero ha parlato, nell’edizione odierna di una vera e propria squadra con le valigie in mano e di giocatori che hanno già salutato i compagni (Hysaj con una grigliata, Pedro con una festa che terrà a giorni al Pigneto), mentre Basic, che invece sarebbe restato, non ha ricevuto alcuna proposta di rinnovo dalla società. Il nome più nuovo è sempre quello di Zaccagni, che è inseguito, non si sa con quanto vigore, da Marsiglia e Napoli, ma che potrebbe anche rientrare nei piani di Giuntoli, nel caso in cui diventasse il direttore sportivo dell’Atalanta.

Con l’esplosione di Motta ed il possibile ritorno di Mandas dal prestito, Provedel potrebbe essere sacrificato, essendo a scadenza nel 2027. Su di lui Inter e Bologna. Stesso contratto per Gila e Romagnoli, l’attuale coppia titolare della Lazio rischia di salutare in estate. Chi verso il Milan, l’Inter o il Napoli. Chi intenzionato a rispettare la promessa fatta all’Al Saad a gennaio. Rimanendo nel reparto difensivo, attenzione alla situazione di Pellegrini e Tavares, entrambi sacrificabili, essendo già stato raggiunto l’accordo con Pedraza. Gigot dovrebbe tornare in Francia, mentre ad Hysaj terminerà il contratto.

La rivoluzione prosegue a centrocampo e in attacco: chi può salutare la squadra.

Basic sembra destinato a partire a giugno, non ci sono novità sul suo rinnovo. Ha diversi estimatori in Bundesliga. Si attendono offerte per Belahyanne e per Dia, che sarà riscattato dalla Salernitana. Senza competizioni europee, la Lazio può scegliere di non riscattare Maldini. Ma il colpo di scena potrebbe riguardare Zaccagni, cercato da Napoli e Marsiglia e ingolosito da offerte e progetti certamente più ambiziosi di quelli capitolini.

Da tenere sott’occhio anche le situazioni legate a Cancellieri e Isaksen, così come quelle legate a Ratkov e Przyborek. Sono investimenti importanti fatti e la società vorrebbe valorizzarli. Per quanto riguarda Noslin, invece, deciderà il prossimo tecnico.

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